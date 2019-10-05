В Гдовском районе рыбак, выловивший слишком крупного судака, оказался на скамье подсудимых

СЕГОДНЯ 09:47 2019-10-05T09:47:03+03:00

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В Гдовском районе Псковской области рыбак, выловивший слишком крупного судака, оказался на скамье подсудимых. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, местного жителя задержали в апреле 2019 года вблизи Подборовья.

Пограничники установили, что 51-летний мужчина возвращался с рыбалки. Из акватории Чудского озера нарушитель выудил около 80 особей судака. Рыба оказалась «непромыслового размера». По замечанию специалистов, местный житель нарушил правила добычи водных биологических ресурсов и своими действиями нанёс ущерб государству в размере 240 тысяч рублей.

Суд рассмотрел материалы дела и признал вину гдовского рыбака. За незаконную добычу ресурсов мужчине назначили 200 часов обязательных работ и запретили садиться за руль автомобиля в течение 1 года и 7 месяцев.

В настоящее время приговор суда вступил в силу.

ИСТОЧНИК KP.RU