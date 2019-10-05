2019-10-05T10:41:24+03:00
Общество

Губернатор Псковской области: от учителей зависит сохранение наших традиций и культуры

Глава региона поздравил педагогов с профессиолнальным праздником
Анна БЫСТРОВА
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Михаил Ведерников поблагодарил учителей за ответственный труд и любовь к своему делу.Михаил Ведерников поблагодарил учителей за ответственный труд и любовь к своему делу.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил о том, что от учителей зависит сохранение национальных традиций и культуры. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это обстоятельство глава региона отметил в поздравительном обращении к педагогам в честь Дня учителя.

Михаил Ведерников рассказал, что в настоящее время в регионе трудятся около 10 тысяч педагогов. И каждый из них ежедневно работает над тем, чтобы у подрастающего поколения сложилась верная система ценностей и правильное мировоззрение.

По словам губернатора Псковской области, в администрации чётко понимают, что в системе образования региона ещё многое предстоит сделать. Однако позитивная динамика уже наблюдается.

- С 2017 года каждое 1 сентября в Псковской области мы встречаем новой школой. Мы запустили первый «Кванториум» и готовим к открытию второй, открываем «Точки роста», ремонтируем спортивные залы, обновляем фонд школьных библиотек, - подчеркнул Михаил Ведерников и пожелал педагогам крепкого здоровья и благодарных учеников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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