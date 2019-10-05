Сообщение от имени знакомой обернулось для великолукской пенсионерки кражей денег

СЕГОДНЯ 12:50 2019-10-05T12:50:50+03:00

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Сообщение от имени знакомой обернулось для жительницы города Великие Луки кражей денег со счёта мобильного телефона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, инцидент произошёл 26 сентября 2019 года.

Как рассказала пострадавшая от мошеннических действий 69-летняя женщина, в этот день в социальной сети ей пришло сообщение со страницы её приятельницы. А чуть позднее на мобильный телефон пенсионерки пришло СМС. Великолучанка открыла электронное послание и обнаружила в нём подозрительный код. Вскоре после этого с её мобильного телефона пропали 3 тысячи рублей.

О происшествии жительница города на Ловати рассказала полицейским. Они предположили, что мошенникам удалось взломать аккаунт пенсионерки и возбудили уголовное дело. Сотрудникам правоохранительных органов ещё предстоит разобраться во всех обстоятельствах инцидента.

ИСТОЧНИК KP.RU