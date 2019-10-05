2019-10-05T18:08:07+03:00
Общество

Псковского педагога наградили специальным призом на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2019»

Торжественная церемония состоялась в Кремлёвском дворце
Анна БЫСТРОВА
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Даниил Москаленко получил награду от «Учительской газеты».Даниил Москаленко получил награду от «Учительской газеты».
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Педагога из Серёдкинской школы Псковского района наградили специальным призом на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2019». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, 4 октября учителю истории и обществознания с четырёхлетним стажем Даниилу Москаленко вручили награду от «Учительской газеты».

Торжественное мероприятие состоялось в Государственном Кремлёвском дворце. Помимо именной награды выпускник Псковского государственного университета получил сертификат на сто тысяч рублей.

После завершения церемонии награждения пскович поделился планами на будущее.

- Хочу приложить все усилия, чтобы образование в нашем регионе развивалось и процветало, а победители областного этапа достойно выступали на этом конкурсе, - отметил молодой педагог.

КСТАТИ

В 2018 году ещё один Пскович, Илья Казанцев, вошёл в пятёрку лауреатов престижного Всероссийского конкурса для педагогов. В лицее №4 областного центра он также преподавал историю и обществознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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