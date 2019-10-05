2019-10-05T18:29:04+03:00
Происшествия

Бухгалтер социального учреждения Дновского района присвоила 1,5 миллиона рублей

Одиннадцать месяцев женщина воровала деньги со счетов
Анна БЫСТРОВА
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Деньги социального учреждения бухгалтер тратила на личные нужды.Деньги социального учреждения бухгалтер тратила на личные нужды.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Бухгалтер социального учреждения Дновского района Псковской области присвоила 1,5 миллиона рублей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по региону, около 11 месяцев подозреваемая регулярно пользовалась своим служебным положением и воровала деньги.

Как предполагают следователи, красть средства организации 45-летняя женщина начала с июля 2018. Она свободно переводила крупные суммы на свою карту, а затем тратила похищенное. По такой схеме мошенница «работала» до 31 мая 2019 года.

Когда полиции стали известны обстоятельства случившегося, экс-бухгалтер оказалась под следствием. Теперь ей грозит до 10 лет тюрьмы.

КСТАТИ

Крала чужие деньги и сотрудница «Почты России» из Невельского района. Вместо того, чтобы оплачивать квитанции за электроэнергию, которые доверяли ей посетители, женщина оставляла деньги себе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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