Снимки псковских церквей из списка ЮНЕСКО попали на лимитированную серию открыток
Снимки, на которых запечатлены псковские церкви из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, попали на лимитированную серию открыток. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, жители и гости областного центра уже могут приобрести набор в магазине Псково-Изборского объединённого музея-заповедника. Для этого достаточно заглянуть в музейный магазин в Приказных палатах Псковского кремля.
Изображение нанесено на открытки при помощи цифровой печати, а на обратной стороне создатели оставили место для душевного сообщения адресату.
- Человек может любую открытку подписать, поделиться впечатлением, признаться в любви или просто отправить «Привет из Пскова», - добавили сотрудники музея.
На лицевой стороне почтовых открыток - десять древних псковских памятников из списка ЮНЕСКО.
КОНКРЕТНО
Десять объектов культурного наследия областного центра попали в список ЮНЕСКО в июле 2019 года (ПОДРОБНЕЕ). Судьба псковских памятников решилась в азербайджанском городе Баку. В заявке на включение в список Всемирного наследия регион указывал большее число претендентов, однако комиссия отмела часть из них.
ИСТОЧНИК KP.RU