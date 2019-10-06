2019-10-06T09:48:57+03:00
Звезды

Снимки псковских церквей из списка ЮНЕСКО попали на лимитированную серию открыток

Наборы уже можно приобрести в музейном магазине
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: vk.com/pskovmuseum. Лимитированная серия открыток уже поступила в продажу.ФОТО: vk.com/pskovmuseum. Лимитированная серия открыток уже поступила в продажу.
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Снимки, на которых запечатлены псковские церкви из списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, попали на лимитированную серию открыток. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, жители и гости областного центра уже могут приобрести набор в магазине Псково-Изборского объединённого музея-заповедника. Для этого достаточно заглянуть в музейный магазин в Приказных палатах Псковского кремля.

Изображение нанесено на открытки при помощи цифровой печати, а на обратной стороне создатели оставили место для душевного сообщения адресату.

- Человек может любую открытку подписать, поделиться впечатлением, признаться в любви или просто отправить «Привет из Пскова», - добавили сотрудники музея.

На лицевой стороне почтовых открыток - десять древних псковских памятников из списка ЮНЕСКО.

На лицевой стороне почтовых открыток - десять древних псковских памятников из списка ЮНЕСКО.

КОНКРЕТНО

Десять объектов культурного наследия областного центра попали в список ЮНЕСКО в июле 2019 года (ПОДРОБНЕЕ). Судьба псковских памятников решилась в азербайджанском городе Баку. В заявке на включение в список Всемирного наследия регион указывал большее число претендентов, однако комиссия отмела часть из них.

ИСТОЧНИК KP.RU

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