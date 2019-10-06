Псковские полицейские изъяли фальшивую пятитысячную купюру

СЕГОДНЯ 10:10 2019-10-06T10:10:13+03:00

Подделку обнаружили в одном из финансовых учреждений города Пскова. Фото: Николай ХИЖНЯК

По предварительной информации, подделку пытался сбыть официант одного из баров

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Сотрудники правоохранительных органов города Пскова изъяли фальшивую пятитысячную купюру. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подделку обнаружили в одном из финансовых учреждений областного центра.

Как отметили полицейские, инцидент произошёл 2 октября. По предварительной информации, банкноту с признаками подделки сотрудница учреждения получила от официанта одного из городских баров.

В настоящее время УМВД региона проверяет обстоятельства дела и напоминает псковичам о необходимости внимательно осматривать деньги, а также проверять их через специальное оборудование.

По словам правоохранителей, сомнительную купюру не следует пытаться сбыть. Подобное поведение грозит уголовным наказанием. Если фальшивка всё-таки попала вам в руки, обратитесь в полицию, добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU