Псковские полицейские изъяли фальшивую пятитысячную купюру
Сотрудники правоохранительных органов города Пскова изъяли фальшивую пятитысячную купюру. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, подделку обнаружили в одном из финансовых учреждений областного центра.
Как отметили полицейские, инцидент произошёл 2 октября. По предварительной информации, банкноту с признаками подделки сотрудница учреждения получила от официанта одного из городских баров.
В настоящее время УМВД региона проверяет обстоятельства дела и напоминает псковичам о необходимости внимательно осматривать деньги, а также проверять их через специальное оборудование.
По словам правоохранителей, сомнительную купюру не следует пытаться сбыть. Подобное поведение грозит уголовным наказанием. Если фальшивка всё-таки попала вам в руки, обратитесь в полицию, добавили в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU