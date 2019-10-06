2019-10-06T11:45:34+03:00
Происшествия

В Псковской области перед судом за хранение пороха и тротила предстанут двое мужчин

Мужчинам грозит уголовная ответственность
Анна БЫСТРОВА
Поделиться:
В деревнях Пковской области полицейские обнаружили опасные взрывчатые вещества.В деревнях Пковской области полицейские обнаружили опасные взрывчатые вещества.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

В Псковской области перед судом за хранение пороха и тротила предстанут двое местных жителей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники правоохранительных органов в Бежаницком и Дедовичском районах изъяли у деревенских жителей взрывчатые вещества.

Как заверяют полицейские, один из нарушителей – 37-летний житель деревни Уда. В его доме 22 сентября нашли около 570 граммов бездымного пороха. Ещё одного правонарушителя обнаружили 27 сентября в деревне Горушка. Оказалось, что у себя в гараже 41-летний безработный мужчина хранит тротил. По подсчётам сотрудников ведомства, масса запрещённого взрывчатого вещества составила 189 граммов.

В отношении предполагаемых преступников завели уголовные дела. Полицейские выяснят все подробности инцидента.

КСТАТИ

В сентябре за хранение взрывчатых веществ вынесли приговор ещё одному жителю региона. Деревенский мужчина из Локнянского района отправился в тюрьму за хранение тротиловых шашек в сарае на своем участке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Псковские полицейские изъяли фальшивую пятитысячную купюру
Снимки псковских церквей из списка ЮНЕСКО попали на лимитированную серию открыток
Бухгалтер социального учреждения Дновского района присвоила 1,5 миллиона рублей
Псковского педагога наградили специальным призом на Всероссийском конкурсе «Учитель года России — 2019»
За фиктивную регистрацию граждан Узбекистана пенсионерке из Невеля грозит уголовная ответственность
Сообщение от имени знакомой обернулось для великолукской пенсионерки кражей денег
Губернатор Псковской области: от учителей зависит сохранение наших традиций и культуры
Свыше 3 тысяч малышей из Псковской области получили «Подарок новорождённому»
В Гдовском районе рыбак, выловивший слишком крупного судака, оказался на скамье подсудимых
Учитель-дефектолог из Пскова вошла в десятку лучших в стране
До 15 октября принимают заявки на региональный этап конкурса «Лучший социальный проект года – 2019»
Прощание с Виктором Дулей пройдет в Пскове 5 октября
Псковские приставы выдворили из страны 15 иностранцев
Суд отсрочил наказание для наркоманки из Пустошкинского района, избившей ножом своего знакомого
Прокуратура Пустошкинского района выявила случаи кумовства в администрациях двух волостей
До семи лет тюрьмы грозит жителям Куньинского района за вырубку двух тысяч кубометров леса
5,5 лет тюрьмы получил заключенный за саботаж в островской колонии