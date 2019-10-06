В Псковской области перед судом за хранение пороха и тротила предстанут двое мужчин

СЕГОДНЯ 11:44 2019-10-06T11:45:34+03:00

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В Псковской области перед судом за хранение пороха и тротила предстанут двое местных жителей. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, сотрудники правоохранительных органов в Бежаницком и Дедовичском районах изъяли у деревенских жителей взрывчатые вещества.

Как заверяют полицейские, один из нарушителей – 37-летний житель деревни Уда. В его доме 22 сентября нашли около 570 граммов бездымного пороха. Ещё одного правонарушителя обнаружили 27 сентября в деревне Горушка. Оказалось, что у себя в гараже 41-летний безработный мужчина хранит тротил. По подсчётам сотрудников ведомства, масса запрещённого взрывчатого вещества составила 189 граммов.

В отношении предполагаемых преступников завели уголовные дела. Полицейские выяснят все подробности инцидента.

КСТАТИ

В сентябре за хранение взрывчатых веществ вынесли приговор ещё одному жителю региона. Деревенский мужчина из Локнянского района отправился в тюрьму за хранение тротиловых шашек в сарае на своем участке.

ИСТОЧНИК KP.RU