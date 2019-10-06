Полицейские Пскова продолжают поиски лесоруба с татуировкой «За ВДВ»
Сотрудники полиции областного центра продолжают поиски лесоруба Никитина Анатолия Владимировича с татуировкой «За ВДВ» на ребре правой ладони. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, 50-летний мужчина пропал во Пскове в конце мая 2019.
По информации правоохранителей, пропавший пскович работал на пилораме, а также помогал частым предпринимателям на подсобных работах. Близким мужчина сообщил, что планирует уехать на заработки на один из отдалённых хуторов, но пропал без вести.
Рост пропавшего псковича – 168 сантиметров, телосложение худощавое, короткие светло-русые волосы, прямой нос, высокий лоб и тонкие губы. Обладающих сведениями о местонахождении пропавшего просят позвонить по телефонам 59-63-22, 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.
ИСТОЧНИК KP.RU