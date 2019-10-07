На дорогах в Псковской области на этой неделе будет гололед
О гололедице на псковских дорогах предупреждают синоптики. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на гидрометцентр России, на северо-запад России движется холодный арктический воздух, среднесуточная температура отклоняется от нормы на 2-4 градуса.
Начало недели будет прохладным, предупреждают синоптики. Ночью температура воздуха опустится до – 1 – 2 градусов. Днем ожидается до +5 +7 градусов.
Первый снег в Псковской области выпал 5 октября. Он быстро растаял, но теперь ночью и в утренние часы будет идти мокрый снег, а на дорогах возникнет гололедица. В связи с этим синоптики рекомендуют водителям автомобилей сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать опасных ситуаций и аварий.
В конце недели температура воздуха вырастет: ночью до +7, днем до +12 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU