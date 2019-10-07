2019-10-07T10:00:57+03:00
Общество

На дорогах в Псковской области на этой неделе будет гололед

Синоптики рекомендуют автомобилистам сменить резину
Алиса Солнцева
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Будьте внимательны: на дорогах и тротуарах будет скользко!Будьте внимательны: на дорогах и тротуарах будет скользко!Фото: Иван МАКЕЕВ
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О гололедице на псковских дорогах предупреждают синоптики. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на гидрометцентр России, на северо-запад России движется холодный арктический воздух, среднесуточная температура отклоняется от нормы на 2-4 градуса.

Начало недели будет прохладным, предупреждают синоптики. Ночью температура воздуха опустится до – 1 – 2 градусов. Днем ожидается до +5 +7 градусов.

Первый снег в Псковской области выпал 5 октября. Он быстро растаял, но теперь ночью и в утренние часы будет идти мокрый снег, а на дорогах возникнет гололедица. В связи с этим синоптики рекомендуют водителям автомобилей сменить летнюю резину на зимнюю, чтобы избежать опасных ситуаций и аварий.

В конце недели температура воздуха вырастет: ночью до +7, днем до +12 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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