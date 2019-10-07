Жителей Псковского района заставили снести дом, построенный на территории памятника природы на острове Белова
Жителей Псковского района заставили снести жилой дом, незаконно построенный на территории памятника природы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушение выявили сотрудники природоохранной прокуратуры.
Оказалось, что нарушители возводят постройку в границах особо охраняемого острова имени И.С. Белова, а кроме того, местные жители работают и вблизи защитной полосы Чудско-Псковского озера, хотя разрешающих документов на подобную деятельность у них нет. Сотрудники ведомства посчитали, что строительство любых сооружений в этих местах нарушает сохранность памятника и обратились за помощью в суд.
Там природоохранных прокуроров поддержали и обязали снести постройку за свой счёт в течение трёх месяцев. Судебная коллегия признала вердикт правомерным.
В настоящее время ведомство контролирует исполнение требования суда.
ИСТОЧНИК KP.RU