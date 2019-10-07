Жителей Псковского района заставили снести дом, построенный на территории памятника природы на острове Белова

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-07T10:23:18+03:00

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Жителей Псковского района заставили снести жилой дом, незаконно построенный на территории памятника природы. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в прокуратуре Псковской области, нарушение выявили сотрудники природоохранной прокуратуры.

Оказалось, что нарушители возводят постройку в границах особо охраняемого острова имени И.С. Белова, а кроме того, местные жители работают и вблизи защитной полосы Чудско-Псковского озера, хотя разрешающих документов на подобную деятельность у них нет. Сотрудники ведомства посчитали, что строительство любых сооружений в этих местах нарушает сохранность памятника и обратились за помощью в суд.

Там природоохранных прокуроров поддержали и обязали снести постройку за свой счёт в течение трёх месяцев. Судебная коллегия признала вердикт правомерным.

В настоящее время ведомство контролирует исполнение требования суда.

ИСТОЧНИК KP.RU