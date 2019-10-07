2019-10-07T10:50:37+03:00
Происшествия

В Себеже автомобиль сбил 14-летнюю девочку

У пострадавшей черепно-мозговая травма и сотрясение
Алиса Солнцева
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Остается только еще раз попросить водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.Остается только еще раз попросить водителей и пешеходов быть внимательнее на дорогах.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Сотрясение мозга и черепно-мозговую травму получила 14-летняя девочка из Себежа в результате ДТП. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 4 октября около 20:35 девочка переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда ее сбил автомобиль «Волга». За рулем машины находился 63-летний мужчина.

Авария случилась на перекрестке улицы 7 Ноября и улицы Автомобилистов в городе Себеже.

Пострадавшая в больнице, предварительно у нее диагностировали сотрясение головного мозга и закрытую черепно-мозговую травму, из-за наезда автомобиля девочка получила ссадины.

В Псковской области происходит много ДТП на нерегулируемых пешеходных переходах, в последнем также пострадала несовершеннолетняя девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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