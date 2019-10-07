Усадьба Н. А. Римского-Корсакова приглашает на тематическую встречу с романсами, выставкой и экскурсиями

СЕГОДНЯ 14:06 2019-10-07T14:06:24+03:00

Фото: страница музея "Вконтакте". Узнать о жизни и творчестве композитора, походить по просторам его владения, посетить музей и выставку предлагают гостям усадьбы.

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11 октября в усадьбе Римского-Корсакова будут звучать романсы в исполнении музыковедов из Санкт-Петербурга Маргариты Изотовой и Ларисы Горобцовой. Специалисты расскажут о музыке композитора и исполнительнице его романсов при жизни Н. И. Забеле-Врубель в рамках программы «Осень в дворянской усадьбе». «Комсомольской правде - Псков» об этом сообщили в областном комитете по культуре.

После концертной программы состоится открытие художественной выставки профессионального художника и критика М. Изотовой «Золотые яблоки». Автор представит новую оригинальную технику «живая нить».

На тематической встрече пройдут и организованные экскурсии по музею-усадьбе.

Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 8 (81133) 21-253.

КОНКРЕТНО

Тематическое мероприятие «Осень в дворянской усадьбе» состоится в Музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова (Псковская обл., Плюсский район, д. Любенск, д. Вечаша) 11 октября в 13:00.

ИСТОЧНИК KP.RU