Усадьба Н. А. Римского-Корсакова приглашает на тематическую встречу с романсами, выставкой и экскурсиями
11 октября в усадьбе Римского-Корсакова будут звучать романсы в исполнении музыковедов из Санкт-Петербурга Маргариты Изотовой и Ларисы Горобцовой. Специалисты расскажут о музыке композитора и исполнительнице его романсов при жизни Н. И. Забеле-Врубель в рамках программы «Осень в дворянской усадьбе». «Комсомольской правде - Псков» об этом сообщили в областном комитете по культуре.
После концертной программы состоится открытие художественной выставки профессионального художника и критика М. Изотовой «Золотые яблоки». Автор представит новую оригинальную технику «живая нить».
На тематической встрече пройдут и организованные экскурсии по музею-усадьбе.
Дополнительную информацию вы можете получить по телефону: 8 (81133) 21-253.
КОНКРЕТНО
Тематическое мероприятие «Осень в дворянской усадьбе» состоится в Музее-усадьбе Н.А. Римского-Корсакова (Псковская обл., Плюсский район, д. Любенск, д. Вечаша) 11 октября в 13:00.
ИСТОЧНИК KP.RU