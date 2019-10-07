Псковские полицейские обнаружили тело мужчины с признаками падения с высоты
Псковские полицейские обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками падения с высоты. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, погибшего нашли днём 7 октября.
По информации следователей, инцидент произошёл в микрорайоне «Завеличье» вблизи дома номер 1 по улице Михайловской. Правоохранители предполагают, что мужчина мог выпасть с общего балкона на 11 этаже. Об этом можно судить по травмам погибшего.
В настоящее время на месте трагедии продолжают работать полицейские. Они опросили жителей близлежащих домов. По предварительной информации, упавший не живёт в доме на Михайловской, 1.
КСТАТИ
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ИСТОЧНИК KP.RU