Псковские полицейские обнаружили тело мужчины с признаками падения с высоты

СЕГОДНЯ 15:29 2019-10-07T15:29:43+03:00

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Псковские полицейские обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками падения с высоты. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, погибшего нашли днём 7 октября.

По информации следователей, инцидент произошёл в микрорайоне «Завеличье» вблизи дома номер 1 по улице Михайловской. Правоохранители предполагают, что мужчина мог выпасть с общего балкона на 11 этаже. Об этом можно судить по травмам погибшего.

В настоящее время на месте трагедии продолжают работать полицейские. Они опросили жителей близлежащих домов. По предварительной информации, упавший не живёт в доме на Михайловской, 1.

КСТАТИ

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ИСТОЧНИК KP.RU