2019-10-07T15:29:43+03:00
Происшествия

Псковские полицейские обнаружили тело мужчины с признаками падения с высоты

На месте гибели человека работают следователи
Анна БЫСТРОВА
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ФОТО: https://forum.pskovonline.ru. По предварительным данным, мужчина упал с 11 этажа.ФОТО: https://forum.pskovonline.ru. По предварительным данным, мужчина упал с 11 этажа.
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Псковские полицейские обнаружили тело 55-летнего мужчины с признаками падения с высоты. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном управлении следственного комитета России по Псковской области, погибшего нашли днём 7 октября.

По информации следователей, инцидент произошёл в микрорайоне «Завеличье» вблизи дома номер 1 по улице Михайловской. Правоохранители предполагают, что мужчина мог выпасть с общего балкона на 11 этаже. Об этом можно судить по травмам погибшего.

В настоящее время на месте трагедии продолжают работать полицейские. Они опросили жителей близлежащих домов. По предварительной информации, упавший не живёт в доме на Михайловской, 1.

КСТАТИ

В конце августа с пятого этажа многоквартирного дома в Великих Луках упал 93-летний мужчина. Близкие не позволяли пенсионеру свободно гулять по квартире и запирали в собственной комнате. Мужчина решил проблему таким образом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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