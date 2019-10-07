В Красногородском районе охотники открыли огонь по машине с людьми

СЕГОДНЯ 16:13 2019-10-07T16:13:07+03:00

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В Красногородском районе Псковской области охотники открыли огонь по машине с людьми. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на УМВД России по Псковской области, с просьбой разобраться в происшествии в полицию обратился один из пострадавших.

Мужчина рассказал, что неизвестные обстреляли его автомобиль. И хотя никто из пассажиров транспорта не пострадал, само транспортное средство получило технические повреждения.

В настоящее время следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и беседуют с очевидцами. По одной из версий, к инциденту причастны любители поохотиться в лесу.

КСТАТИ

В конце сентября жительница Гдовского района воспользовалась охотничьим ружьём, чтобы свести счёты с сожителем. 43-летняя подозреваемая выстрелила погибшему в голову.

ИСТОЧНИК KP.RU