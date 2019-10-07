В Красногородском районе охотники открыли огонь по машине с людьми
В Красногородском районе Псковской области охотники открыли огонь по машине с людьми. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на УМВД России по Псковской области, с просьбой разобраться в происшествии в полицию обратился один из пострадавших.
Мужчина рассказал, что неизвестные обстреляли его автомобиль. И хотя никто из пассажиров транспорта не пострадал, само транспортное средство получило технические повреждения.
В настоящее время следователи проводят оперативно-розыскные мероприятия и беседуют с очевидцами. По одной из версий, к инциденту причастны любители поохотиться в лесу.
КСТАТИ
В конце сентября жительница Гдовского района воспользовалась охотничьим ружьём, чтобы свести счёты с сожителем. 43-летняя подозреваемая выстрелила погибшему в голову.
ИСТОЧНИК KP.RU