Около 200 студентов ПсковГУ смогут пройти практику в администрации региона

СЕГОДНЯ 10:09 2019-10-08T10:09:48+03:00

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Около 200 студентов Псковского государственного университета смогут пройти практику в подразделениях аппарата и органах исполнительной власти региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, это стало возможным благодаря предложению главы региона Михаила Ведерникова.

По поручению губернатора опорный вуз разработал модель непрерывного практического обучения студентов. Проект стартует 1 ноября. Молодые люди смогут оказаться в списках участников лишь после успешного прохождения собеседования. Затем практиканты смогут попробовать себя в работе разных органов и выбрать то направление, которое придётся по душе.

К началу программы каждого из студентов закрепят за своими комитетами и управлениями. А итог практики подведёт реализация совместного с куратором проекта. По завершении практики молодые люди получат подтверждающий документ и характеристику.

- Для органов власти непрерывная практика - возможность подготовить хорошую скамейку запасных, чтобы решить актуальную кадровую проблему, - заявил Михаил Ведерников.

ИСТОЧНИК KP.RU