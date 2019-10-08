Житель Невеля погиб под колёсами «Нивы»

СЕГОДНЯ 10:34 2019-10-08T10:34:51+03:00

Мужчина двигался пешком по проезжей части в тёмное время суток

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Пешеход из города Невеля Псковской области погиб под колёсами «Нивы». Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в Псковском агентстве информации со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Псковской области, трагедия произошла 7 октября.

По сведениям дорожных полицейских, около 20.35 погибший 43-летний мужчина двигался по проезжей части. В темноте местного жителя сбил отечественный автомобиль, которым управлял 30-летний водитель. От удара пострадавший получил травмы не совместимые с жизнью. Это привело к тому, что мужчина погиб на месте аварии.

КСТАТИ

Вечером того же дня дорожно-транспортное происшествие случилось и в Палкинском районе. В 19 часов вечера автомобилист, находившийся за рулём ВАЗ-2110 столкнулся с иномаркой под управлением 51-летнего водителя. Участники аварии получили незначительные ушибы.

ИСТОЧНИК KP.RU