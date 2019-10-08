Иностранец попытался провезти в Псковскую область 450 кг гашиша в топливном баке грузовика

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-08T12:01:42+03:00

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Иностранец попытался провезти в Псковскую область около 450 килограммов гашиша в топливном баке своего грузового автомобиля. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе Псковской таможни, сотрудники ведомства задержали нарушителя на границе Российской Федерации и Латвийской Республики.

Водитель грузовика, переводившего в страну косметику, решил въехать на территорию России через многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки». Сотрудники таможни досмотрели транспорт при помощи спецкомплекса, но заподозрили нарушение и решили проверить грузовик более детально. На помощь пришли сотрудники управления ФСБ России по региону.

Иностранца, провозившего контрабанду, задержали.

Они вскрыли топливный бак транспорта и нашли там тайник с 46 упаковками неизвестного вещества. Как показала экспертиза, контрабанда оказалась крупной партией наркотиков.

Правоохранители задержали 38-летнего водителя грузового авто. Ему грозит уголовное наказание вплоть до пожизненного заключения в колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU