Мини-отель для путешествующих транзитом появится на железнодорожном вокзале Пскова

СЕГОДНЯ 12:27 2019-10-08T12:27:01+03:00

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Мини-отель для тех, кто путешествует транзитом, появится на железнодорожном вокзале областного центра. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», его планируют ввести в эксплуатацию в срок до 1 ноября 2019 года. Об этом заявила «Строительная газета» со ссылкой на государственную компанию «Российские железные дороги».

По данным учреждения к 2030 году в стране должны обновить инфраструктуру порядка 130 железнодорожных вокзалов. Это связано с тем, что многие из них технически устарели, но при этом являются сооружениями федерального и регионального значения и требуют особого внимания.

В обновлённых зданиях сделают акцент не только на техническое переоснащение, но и на комфорт пассажиров. Под флагом заботы о туристах РЖД собирается организовать на вокзалах небольшие отели. Чтобы гости региона не блуждали по незнакомому городу ночью в поисках гостиниц. Мини-отель при вокзале областного центра будет первым среди прочих.

ИСТОЧНИК KP.RU