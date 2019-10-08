СЕГОДНЯ 13:08 2019-10-08T13:08:34+03:00

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В общежитии великолучанин зарезал сожительницу, а затем выбросился из окна. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в следственном отделе по городу Великие Луки СУ СК России по региону, инцидент произошёл в ночь на 8 октября в одном из домов на улице Малышева.

По предварительной информации, в вечернее время двое великолучан зашли в гости к своим приятелям, гражданским супругам, проживающим в общежитии. Знакомые организовали застолье с алкоголем. В разгар вечера, около 12 часов ночи, гости отправились покурить.

Когда же пара вернулась, то обнаружила, что женщина находится на полу с множественными ножевыми ранениями на теле. При этом её гражданский супруг со следами крови на одежде находился рядом.

Гости поспешили вызвать полицейских и врачей. А когда вернулись к раненой приятельнице, не обнаружили предполагаемого виновника на месте происшествия. Позднее его тело обнаружили на улице. По одной из версий, гражданский муж зарезанной мог выброситься из окна.

ИСТОЧНИК KP.RU