2019-10-08T13:32:55+03:00
Общество

Псковичи отправятся на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву

Шесть участников поборются за награды в столице
Егор ТИМОФЕЕВ
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Одна из номинаций, в которых состязаются псковичи, - «Сухое строительство и штукатурные работы».Одна из номинаций, в которых состязаются псковичи, - «Сухое строительство и штукатурные работы».
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Учащиеся и специалисты Псковской области отправятся на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, делегация региона примет участие в конкурсе по профессиональному мастерству среди граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Заключительный этап состязания пройдёт в столице с 20 по 22 ноября. По итогам регионального этапа в Москву отправятся 6 участников и такое же число сопровождающих. Школьники на «Абилимпиксе» посоревнуются в качестве и скорости выполнения сухого строительства и штукатурных работ, а также в гончарном деле и флористике.

А специалисты своего дела покажут на конкурсе навыки в сфере художественной вышивки, ремонте обуви и столярном мастерстве.

КСТАТИ

«Абилимпикс» - международное движение, пришедшее в регион с 2016 года. В России конкурс проводят под флагом государственной программы «Доступная среда».

ИСТОЧНИК KP.RU

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