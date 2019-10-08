2019-10-08T14:36:10+03:00
Общество

Почти 19 тысяч гектаров полей Псковской области засеяли озимыми культурами

Аграрии региона используют сортовые семена
Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ
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Зерновые, зернобобовые и рапс посеяли в Псковской области.Зерновые, зернобобовые и рапс посеяли в Псковской области.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Почти 19 тысяч гектаров полей Псковской области засеяли озимыми культурами. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, большую часть сельскохозяйственных культур составляют зерновые и зернобобовые культуры, а на третье месте по количеству засеянных площадей — озимый рапс.

По утверждению специалистов, в Псковской области использовали исключительно сортовые проверенные семена. Уже сейчас аграрии завершают работы на посевных площадях.

О том, какой урожай удалось собрать с полей региона читайте ЗДЕСЬ.

КСТАТИ

В Псковской области сельскохозяйственникам выделяют субсидии на покупку семян с высокой долей всхожести и урожайности. Чтобы обновить сорт растений в регион закупили свыше 400 тонн элитных семян.

ИСТОЧНИК KP.RU

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