В Пскове задержали жителя Курска с наркотиками в кармане

СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-08T15:03:55+03:00

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В Пскове наряд патрульно-постовой службы задержал жителя Курска с крупной партией наркотиков в кармане. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражи правопорядка патрулировали областной центр 5 октября.

На улице Яна Райниса полицейские замели молодого человека и направились в нему, чтобы проверить документы. Однако прохожий, приметив неподалёку стражей порядка вытащил из кармана брюк свёрток и попытался незаметно избавиться от него. Сотрудники ППС быстро среагировали на ситуацию и остановили незнакомца.

Молодой человек признался, что в джинсах нёс амфетамин. Наркотик, по словам нарушителя, он заказал в интернете и планировал употреблять сам.

Прохожего доставили в отделение. Там правоохранители выяснили, что молодой человек прибыл из Курска на подработку. Ему 27 лет. Экспертиза также показала, что в свёртке, который намеревался выкинуть подозреваемый, действительно находится наркотическое вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU