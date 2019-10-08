2019-10-08T15:03:55+03:00
Происшествия

В Пскове задержали жителя Курска с наркотиками в кармане

Правонарушитель попытался избавиться от запрещённых веществ
Егор ТИМОФЕЕВ
Поделиться:
Случайный прохожий в областном центре оказался наркоманом.Случайный прохожий в областном центре оказался наркоманом.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Пскове наряд патрульно-постовой службы задержал жителя Курска с крупной партией наркотиков в кармане. Как рассказали «Комсомолськой правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, стражи правопорядка патрулировали областной центр 5 октября.

На улице Яна Райниса полицейские замели молодого человека и направились в нему, чтобы проверить документы. Однако прохожий, приметив неподалёку стражей порядка вытащил из кармана брюк свёрток и попытался незаметно избавиться от него. Сотрудники ППС быстро среагировали на ситуацию и остановили незнакомца.

Молодой человек признался, что в джинсах нёс амфетамин. Наркотик, по словам нарушителя, он заказал в интернете и планировал употреблять сам.

Прохожего доставили в отделение. Там правоохранители выяснили, что молодой человек прибыл из Курска на подработку. Ему 27 лет. Экспертиза также показала, что в свёртке, который намеревался выкинуть подозреваемый, действительно находится наркотическое вещество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Пскове школьницу высадили из автобуса и забрали проездной билет
Симфоническому оркестру Пскова предложили присвоить статус «Губернаторский»
Нового главу УФНС России по Псковской области Анну Кутузову представили Михаилу Ведерникову
В Невельском районе пожилая женщина умерла во время скандинавской ходьбы
В Псковской области поймали уроженца Пыталово, который обворовал 20 объектов в 5 районах
Почти 19 тысяч гектаров полей Псковской области засеяли озимыми культурами
Псковичи отправятся на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву
В общежитии великолучанин зарезал сожительницу, а затем выбросился из окна
Мини-отель для путешествующих транзитом появится на железнодорожном вокзале Пскова
Иностранец попытался провезти в Псковскую область 450 кг гашиша в топливном баке грузовика
Житель Невеля погиб под колёсами «Нивы»
Около 200 студентов ПсковГУ смогут пройти практику в администрации региона
Губернатор Псковской области и замглавы Минобороны решили судьбу памятника «Купол» и военного городка
В Красногородском районе охотники открыли огонь по машине с людьми
Псковские полицейские обнаружили тело мужчины с признаками падения с высоты
"Любовь спасет мир": Вера Брежнева выступит с сольным концертом в Пскове 30 октября
Усадьба Н. А. Римского-Корсакова приглашает на тематическую встречу с романсами, выставкой и экскурсиями
Лолита выступит с сольным концертом в Пскове 19 октября
Выставка художника-архитектора Геннадия Дирко проходит в Пскове
В Себеже автомобиль сбил 14-летнюю девочку
Жителей Псковского района заставили снести дом, построенный на территории памятника природы на острове Белова