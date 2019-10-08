В Псковской области поймали уроженца Пыталово, который обворовал 20 объектов в 5 районах

СЕГОДНЯ 15:23 2019-10-08T15:23:48+03:00

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В Псковской области правоохранительные органы задержали уроженца города Пыталово, который обворовал 20 объектов в 5 районах региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по версии следствия, 52-летний мужчина многократно совершал кражи из магазинов и жилых домов.

Полицейские установили, что по ночам злоумышленник топором, ломом и монтировкой сбивал замки и проникал на частные территории. Добычей мужчины в большинстве случаев становились горячительные напитки и сигареты, а также продукты, одежда, строительные инструменты и велосипеды.

Во время одного из ночных «визитов» опытный вор решил позаимствовать из гаража и автомобиль «УАЗ». В него мужчина погрузил награбленное и отвёз к себе.

В ведомстве добавили, что подозреваемый обворовывал дома не только в родном Пыталовском районе. Мужчина «выезжал» на грабежи в Бежаницкий, Дновский, Новоржевский и Дедовичский районы. Его дело передано в районный суд на рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU