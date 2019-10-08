В Невельском районе пожилая женщина умерла во время скандинавской ходьбы

СЕГОДНЯ 16:18 2019-10-08T16:18:43+03:00

Местный житель обнаружил пенсионерку, рядом с ее телом лежал спортивный инвентарь

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Вчера, 7 октября, в Невельском районе обнаружили труп пожилой женщины, рядом находились палки для скандинавской ходьбы.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Псковской области, пенсионерку нашел местный житель вблизи деревни Подлужье Невельского района.

При осмотре тела эксперты установили, что смерть женщины наступила недавно и не являлась насильственной. Наличие у тела пенсионерки спортинвентаря позволяет предположить, что ей стало плохо во время скандинавской ходьбы.

Великолукский межрайонный следственный отдел проводит проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU