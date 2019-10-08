В Невельском районе пожилая женщина умерла во время скандинавской ходьбы
Вчера, 7 октября, в Невельском районе обнаружили труп пожилой женщины, рядом находились палки для скандинавской ходьбы.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Следственного управления следственного комитета России по Псковской области, пенсионерку нашел местный житель вблизи деревни Подлужье Невельского района.
При осмотре тела эксперты установили, что смерть женщины наступила недавно и не являлась насильственной. Наличие у тела пенсионерки спортинвентаря позволяет предположить, что ей стало плохо во время скандинавской ходьбы.
Великолукский межрайонный следственный отдел проводит проверку.
ИСТОЧНИК KP.RU