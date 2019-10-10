Псковская область лидирует по посещаемости учреждений культуры

СЕГОДНЯ 09:34 2019-10-10T09:34:16+03:00

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Заместитель министра культуры России Ольга Ярилова выделила Псковскую область в числе лидеров по посещаемости учреждений культуры. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Ольга Ярилова озвучила статистику на заседании рабочей экспертной группы комитета по культуре по осуществлению парламентского контроля за реализацией нацпроекта «Культура».

Псковичи перевыполнили целевой показатель за 9 месяцев на 123,8 процента. Жители региона посетили учреждения культуры уже около 3,8 миллиона раз. Увеличению популярности культурных мероприятий способствует и их доступность благодаря нацпроекту «Культура». Так, в регионе действуют три виртуальных концертных зала, еще три вскоре введут в Островском, Невельском и Пыталовском районах. В муниципалитетах активно модернизируют библиотеки и дома культуры.

Планировалось, что в 2019 году россияне побывают в домах культуры, библиотеках, концертных залах и других учреждениях около 587 миллионов раз, за 9 месяцев же жители России побывали на культурных мероприятиях 615,7 миллионов раз. Таким образом, по всей России целевой показатель на 2019 год к перевыполнен уже к октябрю.

ИСТОЧНИК KP.RU