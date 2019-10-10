2019-10-10T10:26:34+03:00
Происшествия

Полмиллиона рублей пскович перевел другу для сохранности, а тот их потратил

Полиция завела уголовное дело на мошенника
Алиса Солнцева
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А приятель оказался мошенником.А приятель оказался мошенником.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Пскович посоветовал другу перевести сбережения на свою карту для удобства пользования, и потратил почти полмиллиона рублей. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, полицейские возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Следствие установило, что 18-летний псковский студент хранил деньги на сберегательной книжке. Узнав об этом знакомый юноши предложил перевести сбережения на его банковскую карту для удобства использования. Тогда студент обналичил деньги и зачислил 505 тысяч рублей на карту приятеля. Мошенник же не пытался их сохранить, а активно тратил на личные нужды. Вскоре на счете осталось несколько десятков тысяч рублей.

Потерпевший обратился за помощью в УМВД России по городу Пскову и указал на своего 19-летнего приятеля.

Часть третья статьи 159 («Мошенничество») предполагает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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