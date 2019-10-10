В Великих Луках осудят членов преступной группировки, которые организовывали «розыгрыши гаджетов» в интернете

СЕГОДНЯ 11:31 2019-10-10T12:08:31+03:00

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В городе Великие Луки на скамье подсудимых окажутся члены преступной группировки, которые организовывали «розыгрыши» мобильных телефонов и компьютерной техники популярного американского бренда на просторах сети Интернет. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе следственного управления следственного комитета России по Псковской области, в составе мошеннической банды орудовали трое местных жителей, причём одна из соучастниц была несовершеннолетней.

Следователи установили, что в 2015-2016 годах молодые люди создавали десятки страниц в социальных сетях с выдуманными именами, а также использовали мобильные телефоны с сотнями сим-карт. Всё это «богатство» помогало мошенникам размещать в интернете сведения о розыгрыше дорогой техники. Желающих получить смартфон или компьютер тщательно изучали, а затем писали потерпевшим в личные сообщения с просьбой оплатить курьерскую доставку за якобы выигранную технику.

На уловку мошенников попались более 20 девушек в возрасте от 18 до 25 лет. Некоторые из «победительниц» розыгрыша перевели преступникам до 10 тысяч рублей за доставку желанного гаджета.

Объем уголовного дела составил более 80 томов, добавляют следователи. И сейчас уголовное дело в отношении великолукской банды мошенников направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU