2019-10-10T11:45:35+03:00
Общество

В Мордовии простились с десантником, погибшим под Псковом при прыжке с парашютом

Александр Рыбалко родом из села Дубёнки Республики Мордовия
Алиса Солнцева
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Фото: stolica-s.su. С 21-летним десантником простились на родине.Фото: stolica-s.su. С 21-летним десантником простились на родине.
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9 октября в селе Поводимово Дубенского района простились с десантником Александром Рыбалко. Об этом «Комсомольская правда – Псков» узнала на сайте мордовской газеты «Столица С».

Проводить в последний путь 21-летнего юношу пришло множество людей. На похоронах присутствовали не только земляки Александра, но и сослуживцы. Десантники, проходящие службу в псковской дивизии, приехали проститься с погибшим и передали матери его десантный берет и флаг воздушно-десантных войск.

Хоронили Александра с воинскими почестями, у его могилы раздался памятный выстрел в воздух.

Фото: stolica-s.su. Хоронили солдата с воинскими почестями.

Фото: stolica-s.su. Хоронили солдата с воинскими почестями.

Военнослужащий погиб вечером второго октября во время учебно-тренировочных прыжков с парашютом. Командование Псковского гарнизона назвало официальную версию трагедии: при падении перехлестнулись стропы основного и запасного парашютов, десантник не контролировал прыжок.

«Комсомолке» удалось поговорить с одним из сослуживцев Александра, в интервью корреспонденту он рассказал о жизнелюбии парня, о десантировании срочников и выдвинул свою версию произошедшего.

Фото: stolica-s.su. Сослуживцы привезли из Пскова берет молодого солдата и флаг ВДВ.

Фото: stolica-s.su. Сослуживцы привезли из Пскова берет молодого солдата и флаг ВДВ.

20 дней оставалось Александру до демобилизации, когда он решил сделать еще один прыжок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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