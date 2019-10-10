В региональной администрации стартовало обсуждение перспектив социально-экономического развития Псковской области до 2035 года

СЕГОДНЯ 13:20 2019-10-10T13:20:52+03:00

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В региональной администрации стартовала стратегическая сессия, участники которой обсуждают перспективы социально-экономического развития Псковской области до 2035 года. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, встреча состоялась 10 октября по просьбе главы региона Михаила Ведерникова.

В сессии принимают участие представители исполнительной власти, а также предприниматели и промышленники региона, общественники, учащиеся Псковского государственного университета и Великолукской сельскохозяйственной академии.

Вице-губернатор Вера Емельянова поприветствовала собравшихся от имени главы региона и рассказала о том, что дальнейший план развития Псковской области будут принимать поэтапно. Первоначально специалисты проведут аудит, затем составят текст документа, в котором пропишут детальный план действий, направленных на ускорение развития региона.

Сегодня участникам стратегической сессии предстоит разойтись по своим площадкам для дальнейшей работы. Каждая из групп займётся проработкой стратегии и предложит свои варианты преодоления барьеров на пути к цели.

ИСТОЧНИК KP.RU