Пскович обнаружил похищенного гнома с площади Ленина на частном участке

СЕГОДНЯ 13:44 2019-10-10T13:45:58+03:00

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Житель Пскова обнаружил гнома, пропавшего из скульптуры на площади Ленина, на территории коттеджа на берегу реки Великой на улице Яна Райниса. Об этом «Комсомольской правде – Псков» стало известно из сообщества в соцсети «ВКонтакте» «Защитим стадион “Электрон”».

Активист направил обращение главе администрации города Пскова Александру Братчикову, в котором сообщает об отсутствии в скульптуре «Семь гномов» в центре города трех персонажей. Речь идет о небольшой зоне отдыха со скамейками и композицией у дома 1/3 на улице Советской.

Фото: «Защитим стадион “Электрон”». Жители города благодарят активиста за "расследование" и просят вернуть гномиков.

Более того, пскович нашел одного из гномов на частном, «красиво оформленном» участке. «В этот момент я вспомнил историю из “Винни-Пуха”», - пишет мужчина, проводя параллель с эпизодом, когда Винни нашел хвостик своего друга Иа.

Пскович задает весьма резонные вопросы: находится ли объект на балансе муниципалитета? Какие действия предприняла администрация, узнав о пропаже?

Кстати, заявитель напоминает, что в СМИ появилась информация о том, что один гномик лежит около скульптуры, еще 29 августа (потом он пропал), и требует вернуть волшебных героев на место и наказать нарушителей.

Фото: «Защитим стадион “Электрон”». Будет здорово, если персонажей вернут, а скульптуру реставрируют.

- А ведь эти маленькие сказочные персонажи в своем полном составе радовали маленьких псковичей и напоминали о сказке взрослым! – замечает мужчина важность скульптуры для города.

ИСТОЧНИК KP.RU