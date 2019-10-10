Иностранец попытался вывезти из Псковской области в Эстонию икону XIX века и картину

СЕГОДНЯ 14:07 2019-10-10T14:07:41+03:00

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Иностранец попытался незаконно вывезти из Псковской области в Эстонию икону XIX века и картину. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе псковской таможни, нарушителя задержали сотрудники многостороннего автомобильного пункта пропуска «Куничина гора».

Незадекларированные культурные ценности обнаружили у одного из пассажиров рейсового автобуса. В ручной клади злоумышленник решил провести икону с изображением святого Георгия и картину, написанную масляными красками по ткани. Обе находки сотрудники таможни направили на экспертизу.

По заключению специалистов, икона представляет культурную ценность как предмет поклонения верующих. Её состояние эксперты оценили как удовлетворительное, так как поверхность изображения уже потемнела от времени.

Сотрудникам таможни удалось предотвратить вывоз культурных ценностей.

Картина же оказалась списком с известного полотна П.Н. Орлова под названием «Октябрьский праздник в Риме». Неизвестный художник создал её, по замечанию специалистов, в середине XX века.

В связи с тем, что обе находки были созданы более полувека назад, их вывоз запретили. А в отношении «владельца» культурных ценностей возбудили дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU