2019-10-10T16:47:29+03:00
Общество

12 октября псковичей приглашают на интеллектуальную велопрогулку

Любой желающий может поучаствовать в велоквесте
Алиса Солнцева
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Эти соревнования не только на скорость, но и на смекалку.Эти соревнования не только на скорость, но и на смекалку.Фото: Дарья ХВАТКОВА
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В Пскове 12 октября пройдет велоквест. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации города, присоединиться к велопрогулке может любой желающий.

Маршрут будет неизвестен участникам заранее, следующий пункт они будут узнавать, отгадывая логическую загадку и выполняя задания.

Для участия в велоквесте нужна небольшая команда (3-4 человека), возраст велосипедистов – старше 18 лет.

Победителем соревнований станет команда, которая верно решит задачи, выполнит установленные задания и быстрее всех придет к финишу.

Интеллектуальные прогулки проводятся в Пскове с 2013 года и уже полюбились горожанами.

КОНКРЕТНО

Необходима предварительная регистрация по ссылке: forms.gle/K2zksZBFMug1foBt8.

Игра начнется на «Красной площади» (площадка у Троицкого моста на улице Милицейской) 12 октября в 14:00.

Подробности можно уточнить в молодежной организации «Вечевой Орден» или у координатора игры Екатерины Родиной (+79113695031).

КСТАТИ

Не забывайте о правила дорожного движения для велосипедистов. Корреспондент "Комсомолки" в беседе с инспектором ГИБДД узнал, что многие псковичи игнорируют правила и подвергают свою жизнь опасности каждый день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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