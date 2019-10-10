12 октября псковичей приглашают на интеллектуальную велопрогулку
В Пскове 12 октября пройдет велоквест. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации города, присоединиться к велопрогулке может любой желающий.
Маршрут будет неизвестен участникам заранее, следующий пункт они будут узнавать, отгадывая логическую загадку и выполняя задания.
Для участия в велоквесте нужна небольшая команда (3-4 человека), возраст велосипедистов – старше 18 лет.
Победителем соревнований станет команда, которая верно решит задачи, выполнит установленные задания и быстрее всех придет к финишу.
Интеллектуальные прогулки проводятся в Пскове с 2013 года и уже полюбились горожанами.
КОНКРЕТНО
Необходима предварительная регистрация по ссылке: forms.gle/K2zksZBFMug1foBt8.
Игра начнется на «Красной площади» (площадка у Троицкого моста на улице Милицейской) 12 октября в 14:00.
Подробности можно уточнить в молодежной организации «Вечевой Орден» или у координатора игры Екатерины Родиной (+79113695031).
КСТАТИ
Не забывайте о правила дорожного движения для велосипедистов. Корреспондент "Комсомолки" в беседе с инспектором ГИБДД узнал, что многие псковичи игнорируют правила и подвергают свою жизнь опасности каждый день.
ИСТОЧНИК KP.RU