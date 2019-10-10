2019-10-10T17:32:09+03:00
Общество

Псковский ОМОН обезвредил снаряд времен Великой Отечественной войны

Боеприпас нашли при работах в Новом Изборске
Алиса Солнцева
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Фото: управление Росгвардии по Псковской области. Специалисты советую в подобных случаях звонить в МЧС или полицию и не пытаться самим избавиться от находки.Фото: управление Росгвардии по Псковской области. Специалисты советую в подобных случаях звонить в МЧС или полицию и не пытаться самим избавиться от находки.
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Боеприпас времен Великой Отечественной войны уничтожили сотрудники ОМОН в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

При проведении работ в деревне Новый Изборск был обнаружен снаряд. Такое сообщение поступило 10 октября в правоохранительные органы. На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН управления Росгвардии по Псковской области.

Специалисты идентифицировали предмет как 76-миллиметровый осколочно-фугасный снаряд времен Великой Отечественной войны.

Росгвардейцы уничтожили снаряд в безопасном месте.

КСТАТИ

Летом этого года житель одной из деревень Псковской области обнаружил авиационные мины времен Великой Отечественной войны, и чтобы обезопасить население, как он предполагал, утопил их в болоте. Об этом происшествии «Комсомолка» писала ранее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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