Жители Псковской области купили около 13 тысяч цифровых приставок

СЕГОДНЯ 17:56 2019-10-10T17:56:30+03:00

При этом документы на возмещение затрат граждане собирать не торопятся

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Жители Псковской области в преддверии отключения аналогового сигнала купили около 13 тысяч цифровых приставок. Как стало известно «Комсомольской правде-Псков», об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live рассказал глава управления цифрового развития и связи региона Денис Матвеев.

По его словам, чтобы 14 октября не переживать из-за отключения устаревшего аналогового сигнала на своих телевизорах, многие псковичи решили приобрести ТВ-приставки заблаговременно. Стоимость оборудования в регионе варьируется от 800 до 2,5 тысяч рублей. При этом отдельным категориям граждан затраты на покупку оборудования ещё и компенсируют (ПОДРОБНЕЕ ЗДЕСЬ).

Подобногй мерой поддержки воспользовались лишь 650 человек. Общая сумма выплат составляет 700 тысяч рублей. Тогда как на эти дели бюджет региона оставил 5 миллионов.

- Хотя наша область считается большой по количеству малообеспеченных людей, такой услугой не все воспользовались, - подытожил своё рассуждение Денис Матвеев.

ИСТОЧНИК KP.RU