Пожилую женщину в Великих Луках сбил микроавтобус

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-11T10:08:27+03:00

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Пожилую великолучанку сбил микроавтобус, женщина госпитализирована с травмой головы. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе управления МВД России по Псковской области, 68-летняя женщина пересекала проезжую часть не по пешеходному переходу.

10 октября около 17:00 у дома № 146 на Октябрьском проспекте в Великих Луках микроавтобус «Хендай» сбил пожилую женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте.

За рулем автомобиля находился 36-летний мужчина, водитель был трезв. 68-летняя пострадавшая травмировала голову и госпитализирована.

Госавтоинспекция области обеспокоена увеличением числа ДТП с пешеходами. За 2019 год в регионе зарегистрировали 148 наездов на пешеходов, 15 случаев оказались смертельными, 155 человек получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU