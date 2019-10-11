15 смертельных ДТП с пешеходами зарегистрировано в Псковской области в этом году

СЕГОДНЯ 10:07 2019-10-11T10:07:46+03:00

Ваша жизнь не стоит сэкономленной минуты! Фото: Андрей СТЕПАНОВ

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Сотрудники ГИБДД отмечают рост ДТП с пешеходами в Псковской области. «Комсомольской правде - Псков» сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области статистику по региону за 2019 год.

За 2019 год в регионе зарегистрировали 148 наездов на пешеходов, 15 случаев оказались смертельными, 155 человек получили травмы.

- ДТП, как правило, происходят по вине водителей и имеют тяжкие последствия, - замечают в управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области.

При этом в 2019 году дорожным полицейским удалось сократить три основных показателя аварийности. Количество аварий с пострадавшими снизилось на 14 процентов (с 766 до 659), число погибших людей снизилось на 29 процентов (с 93 до 66), количество раненых уменьшилось на 20 процентов (с 1113 до 890).

В связи с тем, что участились ДТП с пешеходами, госавтоинспекция области просит всех участников дорожного движения быть внимательнее на дорогах.

- ГИБДД напоминает, что, вступая на «зебру», пешеход в первую очередь должен удостовериться в собственной безопасности, - замечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU