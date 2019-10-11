Псковские туроператоры: Если цена тура на 20 процентов меньше, чем на рынке – это мошенники

СЕГОДНЯ 11:32 2019-10-11T12:23:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Комитет по туризму Псковской области и ведущие туристические агентства региона организовали круглый стол по вопросам мошенничества в туристической сфере, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 11 октября.

- Единый реестр предпринимателей и реестр туроператоров – открытая информация. Обращаясь в агентство, вы должны спросить, через какого туроператора планируется ваш отдых, - советует Ольга Качнова, и.о. председателя Комитета по туризму Псковской области.

Сотрудники туристической сферы также отметили, что клиента должна насторожить низкая цена путевки.

- 15 процентов – это уже демпинг, - заявляет Ольга Качнова.

Гелена Самохвалова, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада "АСТУР", заметила, что престижные и добросовестные фирмы особое внимание уделяют оформлению своего рабочего места.

- Уважающая себя фирма не может располагаться в подъезде или в подвале, у фирмы должен быть нормальный офис. Также сотрудники должны быть компетентны и, тогда они сами расскажут клиенту, с каким туроператором будут работать при организации их отдыха, - отмечает Гелена Самохвалова.

КСТАТИ

Пользуется ли популярностью Псковская область у российского и иностранного туриста, читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU