Псковские туроператоры: Если цена тура на 20 процентов меньше, чем на рынке – это мошенники
Комитет по туризму Псковской области и ведущие туристические агентства региона организовали круглый стол по вопросам мошенничества в туристической сфере, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции 11 октября.
- Единый реестр предпринимателей и реестр туроператоров – открытая информация. Обращаясь в агентство, вы должны спросить, через какого туроператора планируется ваш отдых, - советует Ольга Качнова, и.о. председателя Комитета по туризму Псковской области.
Сотрудники туристической сферы также отметили, что клиента должна насторожить низкая цена путевки.
- 15 процентов – это уже демпинг, - заявляет Ольга Качнова.
Гелена Самохвалова, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада "АСТУР", заметила, что престижные и добросовестные фирмы особое внимание уделяют оформлению своего рабочего места.
- Уважающая себя фирма не может располагаться в подъезде или в подвале, у фирмы должен быть нормальный офис. Также сотрудники должны быть компетентны и, тогда они сами расскажут клиенту, с каким туроператором будут работать при организации их отдыха, - отмечает Гелена Самохвалова.
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ИСТОЧНИК KP.RU