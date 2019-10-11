2019-10-11T12:22:38+03:00
Общество

Каждый год три случая мошенничества при оказании туристических услуг регистрируют в Псковской области

Первый риск при работе с недобросовестным туроператором – остаться без отдыха
Алиса Солнцева
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Отдал деньги мошеннику и остался без нормального отдыха.Отдал деньги мошеннику и остался без нормального отдыха.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Как отмечают сотрудники турсферы и представители исполнительной власти Псковской области на пресс-конференции, посвященной итогам туристического сезона, каждый год несколько псковичей попадают к мошенникам при организации отпуска, передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков».

Если клиент был недостаточно бдителен при выборе турагента, он рискует заплатить деньги мошеннику и остаться без отпуска.

- Вас могут не посадить в самолет или на месте отдыха не забронировать отель. Если что-то случится, вас могут не вывезти. Официально турпакет включает перевозку и размещение, у легального оператора вы приобретаете полную услугу, - отметила Гелена Самохвалова, президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада "АСТУР".

Также прежде, чем оплатить путевку, эксперты советуют обратить внимание на способ оплаты. Особенно настороженно следует отнестись к онлайн-переводам. В любом случае, по закону, если физическое лицо переводит деньги юридическому лицу, получатель обязан предоставить кассовый чек.

КСТАТИ

Пользуется ли Псковская область популярностью у российского и иностранного туриста, читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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