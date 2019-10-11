Псков вызывает большой интерес у иностранных и российских туристов

СЕГОДНЯ 12:21 2019-10-11T12:21:29+03:00

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Интерес к Пскову сейчас очень большой, о городе знают дальние регионы России. Внимание иностранцев также возросло. Об заявила Светлана Анатольевна Баранова, директор Бюро путешествий «Континент», передает корреспондент «Комсомольской правды – Псков» с пресс-конференции, посвященной итогам сезона 2019 года.

- Нас радует рост численности ночевок: мы начинаем выходить из статуса региона выходного дня, - отмечает - Ольга Качнова, и.о. председателя Комитета по туризму Псковской области.

Замдиректора по развитию компании «Славянский тур» Елена Климова вспомнила яркий пример – девятидневная поездка по Псковской области супружеской пары из Калининграда.

Светлана Баранова отметила, что в рамках нацпроекта «Культура» Псковскую область посещают дети из Севастополя, Томской области, вскоре мы ждем ребят из Хабаровского края и Северной Осетии. Частым и хорошим заказчиком для Псковской области является Тюмень. Из этого города к нам приезжают «долгие туристы», которые приезжают на несколько дней и посещают много мест (например, маршрут Великие Луки – Псков – Великий Новгород).

Иностранцев в Псковской области особенно привлекают сформированные туристические продукты. Эксперты привели в пример «Хлебный хутор», «Малиновый хутор», музей льна.

О нашем городе узнали и в России, и в мире – это факт, считают эксперты.

КСТАТИ

Псковичи ежегодно попадаются на уловки недобросовестных турагентов, как этого избежать, советуют эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU