Дмитрий Медведев рассмотрел индивидуальную программу развития Псковской области

СЕГОДНЯ 12:56 2019-10-11T12:58:46+03:00

По итогам реализации программы в 2024 году уровень жизни населения в Псковской области возрастет. Фото: Андрей СТЕПАНОВ

Изменить размер текста: A A

Программа развития Псковской области представлена Дмитрию Медведеву. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников 10 октября принял участие в совещании председателя правительства России по подготовке индивидуальных программ социально-экономического развития регионов.

Важность стратегических документов объяснил премьер-министр России.

- Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах и, наконец, перейти к практической реализации этих планов, - заявил Дмитрий Медведев и отметил, что дальнейший план развития регионов необходимо соотнести с особенностями территории, экономическими перспективами и реализуемыми государственными проектами.

Фото: pskov.ru. Заседание руководства субъектов России прошло в правительстве.

КСТАТИ

Встреча Михаила Ведерникова с Денисом Мантуровым, министром промышленности и торговли России, курирующим работу над стратегией в Псковской области, состоялась 4 октября в Москве.

Защита программы состоится в Правительстве РФ в конце октября.

О других перспективах и преобразования в экономической сфере читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU