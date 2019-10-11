2019-10-11T12:58:46+03:00
Экономика

Дмитрий Медведев рассмотрел индивидуальную программу развития Псковской области

10 октября Михаил Ведерников представил стратегический документ в правительстве
Алиса Солнцева
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По итогам реализации программы в 2024 году уровень жизни населения в Псковской области возрастет.По итогам реализации программы в 2024 году уровень жизни населения в Псковской области возрастет.Фото: Андрей СТЕПАНОВ
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Программа развития Псковской области представлена Дмитрию Медведеву. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников 10 октября принял участие в совещании председателя правительства России по подготовке индивидуальных программ социально-экономического развития регионов.

Важность стратегических документов объяснил премьер-министр России.

- Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах и, наконец, перейти к практической реализации этих планов, - заявил Дмитрий Медведев и отметил, что дальнейший план развития регионов необходимо соотнести с особенностями территории, экономическими перспективами и реализуемыми государственными проектами.

Фото: pskov.ru. Заседание руководства субъектов России прошло в правительстве.

Фото: pskov.ru. Заседание руководства субъектов России прошло в правительстве.

КСТАТИ

Встреча Михаила Ведерникова с Денисом Мантуровым, министром промышленности и торговли России, курирующим работу над стратегией в Псковской области, состоялась 4 октября в Москве.

Защита программы состоится в Правительстве РФ в конце октября.

О других перспективах и преобразования в экономической сфере читайте ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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