Дмитрий Медведев рассмотрел индивидуальную программу развития Псковской области
Программа развития Псковской области представлена Дмитрию Медведеву. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе областной администрации, Михаил Ведерников 10 октября принял участие в совещании председателя правительства России по подготовке индивидуальных программ социально-экономического развития регионов.
Важность стратегических документов объяснил премьер-министр России.
- Они должны помочь определиться с инфраструктурой, выбрать наиболее перспективные инвестпроекты в разных сферах и, наконец, перейти к практической реализации этих планов, - заявил Дмитрий Медведев и отметил, что дальнейший план развития регионов необходимо соотнести с особенностями территории, экономическими перспективами и реализуемыми государственными проектами.
Фото: pskov.ru. Заседание руководства субъектов России прошло в правительстве.
КСТАТИ
Встреча Михаила Ведерникова с Денисом Мантуровым, министром промышленности и торговли России, курирующим работу над стратегией в Псковской области, состоялась 4 октября в Москве.
Защита программы состоится в Правительстве РФ в конце октября.
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ИСТОЧНИК KP.RU