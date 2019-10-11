2019-10-11T14:30:49+03:00
Общество

В Пустошкинском районе разыграют приставки для ТВ

Акция " Цифровое телевидение в каждый дом" пройдет в субботу
Василиса Алексеева
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Аналоговое ТВ перестанет работать 14 октября.Аналоговое ТВ перестанет работать 14 октября.Фото: Алексей ФОКИН
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В Пустошкинском районном центре культуры в субботу, 12 октября, в 17.00, пройдет акция «Цифровое телевидение в каждый дом».

Как стало известно "Комсомольской правде-Псков", Пустошкинский район станет последним муниципалитетом, где пройдет информационная акция, организаторами которой выступают Администрация Псковской области и ГТРК «Псков». Спустя два дня, 14 октября, на всей территории региона пройдет отключение аналогового телесигнала.

Жителям района организаторы акции расскажут о переходе на «цифру», которая пройдет 14 октября. В субботу будут работать интерактивные площадки, где продемонстрируют, как подключать специализированное оборудование для приема цифрового телевещания. В рамках акции выступит ансамбль «Сказ» и разыграют 8 приставок для приема цифрового телесигнала. Три из них предоставлены администрацией Псковской области, еще три — региональным отделением «Российского союза промышленников и предпринимателей», и две — Псковским областным радиотелевизионным передающим центром (ОРТПЦ).

КСТАТИ

Акция «Цифровое телевидение в каждый дом» уже прошла в 21 муниципалитете Псковской области. Ее цель — проинформировать жителей региона о переходе на цифровое телевещание, проконсультировать о правилах подключения и приобретения приставок, а также иного оборудования для приема цифрового телесигнала.

КУДА ЗВОНИТЬ?

В регионе до 1 ноября работает «горячая линия» по вопросам перехода на цифровое телевещание: 8-800-100-60-11 и информационный портал смотрицифру.псков.рф. Также информацию можно узнать на федеральной круглосуточной «горячей линии»: 8-800-220-20-02.

Помощь в настройке оборудования на территории региона оказывают волонтеры. По поручению Губернатора Псковской области Михаила Ведерникова выделено 5 млн рублей на возмещение стоимости цифровой приставки или спутникового оборудования. Компенсации получили около 700 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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