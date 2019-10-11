2019-10-11T14:32:05+03:00
Общество

С 1 ноября между Псковом и Санкт-Петербургом запустят ночные "Ласточки"

Билеты на ночные поезда уже в продаже
Максим Дмитриев
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Удобно, быстро и часто. Хорошо живем!Удобно, быстро и часто. Хорошо живем!Фото: Дарья ХВАТКОВА
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С 1 ноября между Псковом и Санкт-Петербургом запускают ночные скоростные «Ласточки». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Из Пскова поезд поедет в 22:40 с прибытием на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 2:10.

Из Санкт-Петербурга состав отправляется в 23:30 с Балтийского вокзала, в Псков «Ласточка» прибывает в 3 часа ночи.

Поезд проследует с остановками в Стругах Красных, Плюссе, Луге и Гатчине.

Фото: pskov.ru.

Фото: pskov.ru.

В пресс-службе сообщают также, что продажа на ночные поезда уже открыта на официальном сайте и в мобильном приложении «РЖД».

КСТАТИ

За год «Ласточки» перевезли около 550 тысяч пассажиров из Пскова и Санкт-Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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