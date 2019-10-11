С 1 ноября между Псковом и Санкт-Петербургом запустят ночные "Ласточки"
С 1 ноября между Псковом и Санкт-Петербургом запускают ночные скоростные «Ласточки». Об этом «Комсомольской правде – Псков» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Из Пскова поезд поедет в 22:40 с прибытием на Балтийский вокзал Санкт-Петербурга в 2:10.
Из Санкт-Петербурга состав отправляется в 23:30 с Балтийского вокзала, в Псков «Ласточка» прибывает в 3 часа ночи.
Поезд проследует с остановками в Стругах Красных, Плюссе, Луге и Гатчине.
Фото: pskov.ru.
В пресс-службе сообщают также, что продажа на ночные поезда уже открыта на официальном сайте и в мобильном приложении «РЖД».
КСТАТИ
За год «Ласточки» перевезли около 550 тысяч пассажиров из Пскова и Санкт-Петербурга.
ИСТОЧНИК KP.RU