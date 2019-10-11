Псковичей приглашают на отбор чемпионата «Открой рот» 13 октября
Псковичей приглашают поучаствовать в отборочном туре Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации города, соревнования пройдут 13 октября в 16:00 в клубе «T.I.R.».
Участники должны будут прочитать перед жюри отрывок из книги, который увидят впервые на состязании. Специалисты оценят по шестибалльной шкале технику чтения и выразительность. В подарок победителю достанутся книги с теми самыми произведениями, которые прозвучат на мероприятии.
Победитель представит Псковскую область на всероссийском этапе чемпионата и в финале, который пройдет в Москве в 2020 году.
Попробовать свои силы в отборочном туре может любой желающий старше 18 лет.
Участие в чемпионате бесплатное, необходима предварительная онлайн-регистрация.
КОНКРЕТНО
Отборочный тур чемпионата «Открой рот» в Пскове пройдет 13 октября в 16:00 в клубе «T.I.R.».
Зарегистрироваться на участие можно на сайте: www.biblioring.ru/join.
ИСТОЧНИК KP.RU