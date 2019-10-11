Псковичей приглашают на отбор чемпионата «Открой рот» 13 октября

СЕГОДНЯ 15:19 2019-10-11T15:19:52+03:00

Фото: biblioring.ru. Любите читать вслух? Мы нашли вам занятие.

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Псковичей приглашают поучаствовать в отборочном туре Чемпионата России по чтению вслух «Открой рот». Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе администрации города, соревнования пройдут 13 октября в 16:00 в клубе «T.I.R.».

Участники должны будут прочитать перед жюри отрывок из книги, который увидят впервые на состязании. Специалисты оценят по шестибалльной шкале технику чтения и выразительность. В подарок победителю достанутся книги с теми самыми произведениями, которые прозвучат на мероприятии.

Победитель представит Псковскую область на всероссийском этапе чемпионата и в финале, который пройдет в Москве в 2020 году.

Попробовать свои силы в отборочном туре может любой желающий старше 18 лет.

Участие в чемпионате бесплатное, необходима предварительная онлайн-регистрация.

КОНКРЕТНО

Отборочный тур чемпионата «Открой рот» в Пскове пройдет 13 октября в 16:00 в клубе «T.I.R.».

Зарегистрироваться на участие можно на сайте: www.biblioring.ru/join.

ИСТОЧНИК KP.RU