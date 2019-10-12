Михаил Ведерников вручил медикам Псковской области ключи от восьми ФАПов

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-12T10:21:01+03:00

Передвижные комплексы поступили в регион по нацпроекту

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Для обслуживания жителей удаленных деревень в районы Псковской области поступили восемь мобильных ФАПов, рассказали "Комсомольской правде-Псков" в пресс-службе администрации области.

Комплексы будут работать на базе Великолукской, Псковской , Опочецкой, Островской, Порховской, Струго-Красненской, Гдовской межрайонных больниц и Дедовичской районной больницы.

-Это настоящий медицинский кабинет на колесах, — подчеркнул Михаил Ведерников. — Поступление новой техники даст возможность в первую очередь обсуживать населенные пункты, где проживает менее 100 человек, оказывать населению качественную и, самое главное, своевременную медицинскую помощь.

Партия мобильных пунктов поступила в регион по нацпроекту. Это уже третья партия за последнее время. Машины собраны на базе шасси ПАЗ, что обеспечивает повышенную проходимость в условиях сельской местности.

ИСТОЧНИК KP.RU