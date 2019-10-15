108 тысяч рублей выплатил Комитет по здравоохранению Псковской области ребенку-инвалиду
Почти год родители ребенка-инвалида докупали лекарства на свои деньги из-за их отсутствия в аптечном пункте, прокурор добился возмещения средств.
Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, мальчик болеет эпилепсией, и ему назначено лекарство, которое входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.
Однако почти на протяжении года ребенок не получал препараты в полном объеме, при ежемесячном предъявлении рецепта в аптеку родителям сообщали, что медикаменты отсутствуют. Родителям приходилось докупать лекарства на свои деньги.
Заместитель Островского межрайонного прокурора подал иск на Комитет по здравоохранению Псковской области на возмещение расходов родителям ребенка-инвалида. Комитет выплатит ущерб в 108 тысяч рублей. Родители уже получили деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU