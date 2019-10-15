108 тысяч рублей выплатил Комитет по здравоохранению Псковской области ребенку-инвалиду

СЕГОДНЯ 10:06 2019-10-15T10:06:08+03:00

Из-за отсутствия в аптеке положенных по рецепту лекарств родители покупали их на свои деньги

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Почти год родители ребенка-инвалида докупали лекарства на свои деньги из-за их отсутствия в аптечном пункте, прокурор добился возмещения средств.

Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковской области, мальчик болеет эпилепсией, и ему назначено лекарство, которое входит в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения.

Однако почти на протяжении года ребенок не получал препараты в полном объеме, при ежемесячном предъявлении рецепта в аптеку родителям сообщали, что медикаменты отсутствуют. Родителям приходилось докупать лекарства на свои деньги.

Заместитель Островского межрайонного прокурора подал иск на Комитет по здравоохранению Псковской области на возмещение расходов родителям ребенка-инвалида. Комитет выплатит ущерб в 108 тысяч рублей. Родители уже получили деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU