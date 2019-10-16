За угон машины у пьяного товарища псковичу грозит до пяти лет тюрьмы

СЕГОДНЯ 10:32 2019-10-16T10:32:42+03:00

После общения с другом за рюмочкой пскович захотел покататься на его автомобиле. Фото: Алексей ФОКИН

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Псковича обвиняют в угоне машины у своего знакомого. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в прокуратуре Псковского района, в сентябре 2019 года в гости к обвиняемому приехал его знакомый на автомобиле «ВАЗ 2112».

На дачном участке в садовом товариществе «Дубок» в Псковском районе друзья выпивали. Когда гость уснул, 29-летний пскович решил угнать его машину. Дверь была не заперта, ключ находился в замке зажигания. Преступник завел машину и уехал.

Прокурор Псковского района утвердил обвинение по уголовному делу в отношении псковича. По части 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации ему грозит до пяти лет лишения свободы за угон транспортного средства. Мужчина ранее был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU