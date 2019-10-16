2019-10-16T10:44:55+03:00
Общество

Около 2,5 кубометров отходов вывезла с острова Колпина компания «Экопром»

Местные жители оказали помощь регоператору
Анна БЫСТРОВА
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Местные жители самостоятельно принесли мусор в мешках к причалу.Местные жители самостоятельно принесли мусор в мешках к причалу.
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Около 2,5 кубометров бытовых отходов вывезла компания «Экопром» с острова Колпина в Псковском озере. Как рассказал «Комсомольской правде-Псков» директор регионального оператора Сергей Пайст, этот вывоз мусора оказался пробным для компании.

По словам руководителя «Экопрома», отходов на территории одного из самых крупных островов в Псковской области оказалось меньше, чем рассчитывали сотрудники. К сбору мусора привлекли местных жителей. Заблаговременно им раздали мешки, попросили сложить в них твёрдые бытовые отходы и самостоятельно доставить к причалу.

В дальнейшем, добавил Сергей Пайст мусор с острова Колпина будут вывозить раз в месяц. Об этом руководство «Экопрома» договорилось с районными властями, а также депутатом Псковского областного Собрания.

КСТАТИ

В ближайшее время региональный оператор уберёт мусор и на других островах Псковского озера. Поручение провести совместный с островитянами субботник дал Михаил Ведерников по итогам визита на Талабские острова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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