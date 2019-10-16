СЕГОДНЯ 11:57 2019-10-16T11:57:45+03:00

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Вчера, 15 октября, на пожаре в Новоржеве погиб мужчина. Как сообщили «Комсомольской правде – Псков» в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области, около 12 часов спасателям поступило сообщение о пожаре в доме на улице Строителей.

Пожар начался из-за короткого замыкания, обгорела кровля, помещение площадью 80 квадратных метров выгорело изнутри. На месте происшествия пожарные обнаружили труп 45-летнего мужчины.

Огонь тушили 8 пожарных, приехавших на место на трех автоцистернах.

В ведомстве сообщают, что короткое замыкание и перегрузка электросети – распространенные причины возгорания, и напоминают о необходимости быть крайне осторожными при обращении с электрическим оборудованием и сетью.

ИСТОЧНИК KP.RU