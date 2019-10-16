СЕГОДНЯ 12:13 2019-10-16T12:13:00+03:00

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В Псковской области назначили нового главу военного комиссариата региона. Как рассказали «Комсомольской правде-Псков» в пресс-службе администрации Псковской области, соответствующий документ заверил подписью министр обороны России Сергей Шойгу.

Пост достался генерал-майору Сергею Судакову, который ранее занимал должность начальника штаба, а также служил на Дальнем Востоке. Новый глава подчеркнул, что одной из своих главных задач на службе в регионе видит качественное проведение призывной кампании. Однако заявил, что и сейчас план на призыв Псковская область выполняет успешно.

- Необходимо серьезно работать и над повышением привлекательности военной службы, призыва по контракту, чтобы граждане нашей страны с гордостью служили Отечеству, - отметил глава военного комиссариата и добавил, что другой важной задачей на новом посту считает подготовку в праздничным мероприятиям в честь 75-летия Великой Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU